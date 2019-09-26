Париж, , 15:10 — REGNUM Многие французские политики отреагировали на смерть бывшего президента Франции Жака Ширака 26 сентября, сообщает Le Figaro.

Бывший глава французского государства Франсуа Олланд назвал Жака Ширака «бойцом, который мог быть острым».

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что «Париж скорбит».

«Для нас, парижан, Жак Ширак навсегда останется мэром, страстно любящим свой город и его жителей», — отметила мэр города, добавив, что «флаги на всех муниципальных зданиях будут спущены».

По словам председателя Национальной ассамблеи Франции Ричарда Феррана, Жак Ширак является частью истории государства.

«Жак Ширак является частью истории Франции. Франция по его образу: энергичная, сложная, иногда пересекаемая противоречиями, всегда оживленная. Лично я не могу забыть окончательное послание, которое Жак Ширак адресовал нам, когда покинул свой пост. Он призвал французский народ никогда не иметь дело с экстремизмом, расизмом и антисемитизмом», — отметил Ричард Ферран.

«Несмотря на все различия, которые мы могли иметь с Жаком Шираком, он был большим любителем заморских стран и президентом, способным противостоять безумию войны в Ираке», — заявила Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение».

Жан-Люк Меланшон, глава партии «Неподчинившаяся Франция», со своей стороны заявил, что «история Франции переворачивает страницу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце в Париже объявили, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением в связи с кончиной экс-президента страны Жака Ширака.

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