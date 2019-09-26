Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM В приграничных с Украиной муниципалитетах Ростовской области остались дома, отрезанные от территории России государственной границей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на встрече с жителями посёлка Чертково, которые долгие годы жили на территории сопредельного государства.

«Есть дома, которые оказались в приграничной зоне и в других приграничных муниципалитетах: например, два дома в Донецке. Если будут обращения от людей, мы готовы им помочь. Механизм этого процесса отработан», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что посёлок Чертково Ростовской области в 1991 году был разделён российско-украинской границей. В 2015 году к региональным властям обратились жители, пожелавшие переехать из приграничной зоны. Начиная с 2016 года, с территории Украины переехало 200 жителей. В настоящее время осталась одна семья, которой власти подыскивают жильё на территории России.

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