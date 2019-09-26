Первый китайский десантный корабль класса «Тип 075» был спущен на воду 25 сентября 2019 года. Он имеет 250 метров в длину и 30 метров в ширину. Его водоизмещение составляет около 40 тысяч тонн. После первоначального пуска он, как и планировалось, пройдет отладку оборудования, швартовные и навигационные испытания. Об этом пишет военный ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на китайские СМИ.

Пекин, , 14:56 — REGNUM Новый корабль ещё не имеет названия, поскольку китайские военные обычно публикуют название военного корабля на церемонии его ввода в эксплуатацию. Данный корабль был полностью разработан и построен внутри страны.

Анонимный китайский военный эксперт отметил, что благодаря своему уникальному дизайну, специальной грузоподъёмности и маневренным боевым возможностям корабль станет незаменимой и свежей силой в современной морской войне Китая, особенно для десантных и островных миссий.

Отмечается, что дизайн, конструкция и стоимость делают его вторым по сложности военным кораблём после построенного Китаем авианосца.

В сообщении подчёркивается, что только несколько стран в мире могут делать подобные десантные корабли, речь идёт о Франции и Японии. В то же время только Китай и США могут сделать корабли столь же мощные, как «Тип 075». По размерам он сопоставим с американским десантным кораблем класса Wasp («Оса»), водоизмещение которого составляет 40 500 тонн.