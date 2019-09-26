Посёлок Чертково, Ростовская область, , 14:54 — REGNUM В посёлке Чертково Ростовской области, который в 1991 году был разделён российско-украинской границей, осталась одна семья, которой власти подыскивают жильё на территории России. Об этом на встрече с местными жителями сказал донской губернатор Василий Голубев.

«Здесь, в Чертково, осталась ещё одна семья, которой надо переезжать, и процесс оформления документов уже идёт», — сказал глава региона.

Всего, начиная с 2016 года, с территории Украины переехало 200 жителей посёлка Чертково Ростовской области. На эти цели из областного бюджета было выделено около 76 млн рублей.

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