Киев, , 14:53 — REGNUM Киеву важно компенсировать движения внутри нормандского формата, поскольку Париж и Берлин меняют позицию относительно Кремля. Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Как Америка может помочь и нормандскому формату, и минскому процессу, учитывая то, что позиция французов и немцев сегодня несколько меняется и может не в нашу сторону? Нам надо компенсировать все эти движения внутри нормандского формата за счет американцев. Сегодня американцы могут выровнять эту ситуацию. Другое дело, в какой форме, какой у них есть доступ?» — сказал Карасёв.

При этом он уверен, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не затаят обиду на Зеленского за его слова в адрес союзников, которые он сказал во время разговора с Трампом.

«Политика — это не про личные обиды, это об интересах страны. Французам надо решить этот вопрос не потому что кто-то что-то сказал, а потому что им нужно решить вопрос с Россией… Меркель нужно уйти на покой и оставить после себя реализацию минских соглашений и завершение конфликта на Донбассе как дипломатическую победу, как актив, как политическое наследие», — пояснил Карасёв.

Он также считает, что в рамках нормандского формата встреча Зеленского и президента России Владимира Путина не только «возможна, а главное всем необходима». «Она и Трампу необходима, и нам, и немцам, и французам, и россиянам», — считает Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нью-Йорке после переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Зеленский заявил, что Киев привлечет США и другие страны к переговорам в нормандском формате, если они не будут результативными. При этом глава украинского государства уточнил, что ближайшая встреча «нормандской четверки» пройдет без участия США.