Киев, 26 сентября 2019, 14:53 — REGNUM Киеву важно компенсировать движения внутри нормандского формата, поскольку Париж и Берлин меняют позицию относительно Кремля. Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
При этом он уверен, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не затаят обиду на Зеленского за его слова в адрес союзников, которые он сказал во время разговора с Трампом.
Он также считает, что в рамках нормандского формата встреча Зеленского и президента России Владимира Путина не только «возможна, а главное всем необходима». «Она и Трампу необходима, и нам, и немцам, и французам, и россиянам», — считает Карасёв.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нью-Йорке после переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Зеленский заявил, что Киев привлечет США и другие страны к переговорам в нормандском формате, если они не будут результативными. При этом глава украинского государства уточнил, что ближайшая встреча «нормандской четверки» пройдет без участия США.