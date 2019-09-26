Таллин, , 14:48 — REGNUM Тело экс-главы эстонского филиала банка Danske Bank Айвара Рехе трое суток пролежало во дворе собственного сада, пока масштабные силы полиции и добровольцы искали его на близлежащей территории и в Таллине. Подробности громкого дела сегодня, 26 сентября, публикует эстонский портал Delfi.

Основной версией, что угрозой для жизни бывшего банкира может стать он сам, полиция и родственники выдвинули в первые часы после исчезновения. Последний год, после начала скандала вокруг отмывания миллиардов евро в Danske Bank, Рехе нигде не работал. Однако родственники банкира, после его пропажи, плохо осмотрели территорию садового участка, из-за чего эстонская полиция повторно не искала в месте, где впоследствии и было обнаружено тело Рехе.

Вместо этого обширную территорию прочёсывала полиция, искали сами родственники, в воздух были подняты беспилотные аппараты, пишет издание. Поиски не принесли результатов, а экс-банкира спустя трое суток после пропажи обнаружили в собственном саду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года датский банк Danske Bank, где Рехе был главой с 2006 по 2015 год, оказался в центре скандала в связи с информацией об отмывании денег. Общий объём отмытых средств составил около семи млрд евро. Рехе обвинения предъявлены не были. На момент смерти ему было 56 лет.

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