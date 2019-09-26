Киев, 26 сентября 2019, 14:43 — REGNUM На предстоящей встрече «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский не может пойти на большие уступки перед Кремлем в вопросе Донбасса, поскольку его могут «упрекнуть» националисты. Об этом 26 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Николай Спиридонов.
При этом он считает, что граждане Украины и России также ожидают от своих президентов, что им удастся урегулировать конфликт на Донбассе без президента США Дональда Трампа.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский заявил, что Киев привлечет США и другие страны к переговорам в нормандском формате «если он не будет работать». Он уточнил, что ближайшая встреча «нормандской четверки» пройдет без участия США. Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Богданотметил, что встреча Зеленского с российским лидером Путиным возможна только в рамках нормандского формата.