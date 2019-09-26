Киев, , 14:43 — REGNUM На предстоящей встрече «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский не может пойти на большие уступки перед Кремлем в вопросе Донбасса, поскольку его могут «упрекнуть» националисты. Об этом 26 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Николай Спиридонов.

«У украинской стороны есть огромное желание завершить конфликт и прекратить боевые действия. Вопрос в том, какой ценой, будут ли условия нетоксичными? Если пойти на большие уступки, то националисты и некоторые избиратели могут упрекнуть», — предупредил Спиридонов.

При этом он считает, что граждане Украины и России также ожидают от своих президентов, что им удастся урегулировать конфликт на Донбассе без президента США Дональда Трампа.

«Когда идут встречи президентов в нормандском формате, то для Зеленского токсичным является Путин, для Путина токсичным является Зеленский. Поэтому когда они сядут за один стол, они должны своим избирателям показать определенные результаты. Если они сели и ни о чем не договорились, то о Зеленском будут писать, что он сидит за одним столом с Путиным и ничего не может решить. Путина также будут упрекать его избиратели», — считает Спиридонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский заявил, что Киев привлечет США и другие страны к переговорам в нормандском формате «если он не будет работать». Он уточнил, что ближайшая встреча «нормандской четверки» пройдет без участия США. Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Богданотметил, что встреча Зеленского с российским лидером Путиным возможна только в рамках нормандского формата.