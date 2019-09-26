Минск, , 14:46 — REGNUM Белоруссия не опасается за свои суверенитет и независимость при развитии интеграционных процессов с Россией в рамках союзного государства. Об этом 26 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ Украины в Минске.

«Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Также белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия суверенна и независима и у ней есть право выбора на построение собственной политики.

«Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило», — заявил белорусский президент.

При этом он отметил, что на его страну влияют и Украина, и Польша, и — в большей степени, Россия.

«Мир взаимозависимый», — пояснил Александр Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ Украины в Минске рассказал, что Белоруссия прорабатывает возможность поставок нефти альтернативных российским.