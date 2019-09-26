Париж, , 14:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением в 20:00 по местному времени в память о своем предшественнике Жаке Шираке, сообщили в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава французского государства также не будет присутствовать в Родезе на юге Франции, где должна пройти общенациональная дискуссия о пенсионной реформе.

Известно, что дискуссия состоится при участии Верховного комиссара по пенсиям Жан-Поля Делевого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг утром, 26 сентября, в возрасте 86 лет.

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