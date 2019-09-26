Киев, , 14:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не записывает свои телефонные переговоры с лидерами других стран. Об этом глава государства заявил сегодня, 26 сентября, в интервью украинским СМИ, отвечая на вопрос о публикации стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским, — пояснил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БЕЛТА. — Это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны»

Лукашенко отметил, что ему несколько раз предлагали записывать свои разговоры с главами государств, однако он отказался, По его словам, такой практики в настоящий момент не существует. При этом президент Белоруссии не исключил, что она появится в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом на своём официальном сайте опубликовал распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.