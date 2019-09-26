Москва, , 14:54 — REGNUM Украинским властям неважно, как с ними говорят лидеры западных стран, и унижение от европейских или американских партнёров для них намного ценнее отсутствия контактов как таковых. Об этом заявил украинский журналист Александр Чаленко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Проблема Владимира Зеленского в том, что власть вроде бы сменилась, а парадигма порошенковская этнократическая так и осталась. И Зеленский из нее должен выйти. Зеленский должен честно обратиться к нации и сказать: Крым для Украины навсегда потерян. Это трудные слова, но он должен это сказать», — заявил эксперт.

По его мнению, наиболее радикальные украинские политики могут попытаться совершить в стране госпереворот, но у Зеленского есть возможность предотвратить такое развитие ситуации. За каждой неонацистской группировкой на Украине стоит представитель крупного бизнеса. Зеленскому следует обратиться к лидерам западных стран, чтобы они повлияли на спонсоров радикалов и потребовали от них не устраивать очередных беспорядков в стране.

«И никто его не свергнет. Одно дело выражать недовольство, другое дело кого-то свергать. Вот в 2015 году Игорь Коломойский тоже хотел свергнуть, но его вызвали в американское посольство и сказали: «только попробуй» и он тут же угомонился. Кто там будет выступать? Авакова с Порошенко вызовут в посольство и скажут: «Дружок, парадигма меняется». И никто не рыпнется, а рыпнется — будет арестован. Я знаю украинских националистов — они трусы, если за ними не стоят большие дяди», — сказал Чаленко.

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