Москва, , 14:35 — REGNUM В Госдуме соболезнуют в связи с кончиной экс-президента Франции Жака Ширака, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

«Два срока подряд он исполнял полномочия главы Французской Республики и навсегда останется в истории как Мonsieur le Président», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Жак Ширак был политиком с мировым именем, пожалуй, того же масштаба, что и Шарль де Голь. С ним уходит целая эпоха», — сказал парламентарий.

В вопросах двусторонних отношений с Россией Жак Ширак всегда был настроен на конструктив, хорошо знал и любил русскую литературу, достаточно свободно цитировал классиков на русском языке, отметил Слуцкий.

«И, к сожалению, в сегодняшнем диалоге с Парижем нам так не хватает того — «шираковского» — подхода. Глубочайшие соболезнования родным и близким, всему французскому народу», — заявил глава комитета.