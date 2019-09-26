Москва, 26 сентября 2019, 14:34 — REGNUM Окончательное решение о моратории на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД) будет принимать не НАТО, а правительства тех стран, в которых ракеты будут размещаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя отказ НАТО от предложения президента РФ Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг получил письмо от Кремля с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РМСД, однако в НАТО не доверяют предложению России ввести такой мораторий.
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