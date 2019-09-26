Москва, , 14:34 — REGNUM Окончательное решение о моратории на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД) будет принимать не НАТО, а правительства тех стран, в которых ракеты будут размещаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя отказ НАТО от предложения президента РФ Владимира Путина.

«Наиболее опасно для России размещение таких ракет в Прибалтике, Финляндии и на Украине. Две последних в НАТО не входят. Но, несомненно, у России есть невоенные рычаги воздействия на эти государства.

В остальном же позиция США и НАТО по вопросу РМСД выглядит нелогично. Они обвиняют Россию в нарушении договора, но от предложений приехать на испытание ракеты, которая его якобы нарушает, приезжать отказываются.

Говорят, что не планируют размещать подобные ракеты в Европе, но из договора вышли и от моратория отказываются. Мягко говоря, странная позиция», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг получил письмо от Кремля с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РМСД, однако в НАТО не доверяют предложению России ввести такой мораторий.

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