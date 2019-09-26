Курск, , 14:30 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что намерен жёстко бороться с любыми проявлениями коррупции в регионе. Как сообщила пресс-служба областной администрации, заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло 25 сентября.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Коррупционная составляющая, всё, что с ней связано — кумовство, взяточничество — накладывает неизгладимую печать, даже клеймо на всю работу, которую мы проводим. И может абсолютно одномоментно дискредитировать всё хорошее, что закладывается руководством страны для повышения уровня жизни наших граждан», — сказал Старовойт.

Председатель регионального комитета по профилактике коррупционных и иных правонарушений Андрей Ишунин рассказал об итогах проверки госслужащих, которая прошла в третьем квартале 2019 года. В числе прочих проверили чиновников сферы транспорта и Поныровского района. В итоге антикоррупционную работу администрации Поныровского района назвали недостаточно эффективной — выяснилось, что там не всегда предоставлялись полные и достоверные сведения.