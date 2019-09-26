Москва, , 14:32 — REGNUM Власти Китая располагают доказательствами того, что за беспорядками в Гонконге стоят США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу заявил 26 сентября в Москве на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он подчеркнул, что западные страны во главе с США усиливают давление на Китай и Россию и вмешательство во внутренние дела этих стран. Москве и Пекину через законодательную деятельность и сотрудничество нужно добиться прекращения такого вмешательства, полагает политик.

«И мы не будем скрывать, что видим, как США и Запад пытаются вбить между нами клин, но наши лидеры это видят», — сказал Ли Чжаньшу.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай предлагает России объединиться в защите кибер-пространства