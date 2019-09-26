Анкара, , 14:33 — REGNUM Высокопоставленный японский политик выступил за построение стратегических отношений с Турцией, об этом 26 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Во время своего визита в Анкару лидер партии «Комэйто» Нацуо Ямагути отметил, что между Японией и Турцией существует глубокая историческая дружба.

«Япония и Турция — это страны, которые имеют глубокую историческую дружбу, а значит, должны приложить все усилия для того, чтобы стать стратегическими партнерами», — подчеркнул Ямагути.

Напомним, партия «Комэйто» играет важную роль в политике Японии, являясь партнером по коалиции с Либерально-демократической партией Японии, возглавляемой премьер-министром страны Синдзо Абэ.

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