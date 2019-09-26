Киев, , 14:31 — REGNUM Перепись населения на Украине обойдётся бюджету страны в 5 млрд гривен или более $207 млн, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения», — рассказал министр.

Дубилет предложил создать реестр жителей Украины путём слияния 6−7 реестров, в которых содержатся данные о гражданах.

Напомним, последний раз перепись населения проводилась на Украине в 2001 году и зафиксировала 48,2 млн человек. С тех пор настоящее число жителей страны неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в некоторых районах Киева и области может быть проведена тестовая перепись населения.

Читайте также: До конца года в Киевской области могут провести тестовую перепись населения