Киев, , 14:25 — REGNUM Офис президента Украины позволит иностранцам скупать украинские земли сельскохозяйственного назначения через схемы двойного гражданства и компании, которые в реальности будут принадлежать иностранцам. Об этом 26 сентября в Киеве на брифинге заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Кусок Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Команда президента Зеленского решила всю, подчеркиваю, всю сельскохозяйственную землю продать, в том числе иностранцам… Землю можно продать гражданам Украины, в том числе и тем, кто имеет двойное гражданство, то есть паспорта других государств», — сказала Тимошенко.

«Второе, юридические лица могут быть покупателями земли, созданные по законодательству Украины. Но мы все знаем, что по законодательству Украины в Украине может быть зарегистрировано украинское предприятие, где 99% собственности на эту компанию будет принадлежать иностранной компании», — напомнила Тимошенко.

Он сообщила, что «во время войны, оккупации и аннексии можно просто продать с молотка 72% территории Украины». «Не надо войн, не нужно аннексии, страна сама сдаст свои земли и далеко не своим фермерам и аграриям… 42 млн гектар украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам», — добавила Тимошенко.

Политик также обвинила Киев в «развитии аграрной олигархии», которая разрушает аграрный сектор Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, чтоправительство Украины подало на рассмотрение Верховной рады первый проект закона о вводе прозрачного рынка сельскохозяйственных земель. Он сообщил, что иностранцы и иностранные компании не смогут владеть украинскими землями. По его словам, Кабмин планирует ввести рынок земли с 1 октября 2020 года.