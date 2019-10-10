Не так давно отправленного в отставку руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса спросили, какую страну он считает наибольшей угрозой для американского лидерства. Ответ Джеймса «бешеного пса» Мэттиса прозвучал несколько парадоксально, о чем рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Джеймс Мэттис Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 06:28 — REGNUM В своем ответе Мэттис постарался одним выстрелом уложить две цели, сказав, что за лидерство среди мировых злодеев борются сейчас Россия и Китай. Причем вина в создавшемся положении лежит и на США, ведь «мы думали, что Китай будет играть по правилам… [и мы думали, что] главная проблема в России — это Путин, а не сама страна». Ну, с Китаем всё понятно, на глобальном рынке он повел себя так, словно мировая торговля действительно должна служить обогащению стран, в ней участвующих, а не вытягивать соки в пользу одной страны на североамериканском континенте (не Мексике).

А вот по поводу России формулировка Мэттиса прозвучала интереснее. Оказывается, теперь, вероятно, что-то поняв в этой жизни, американский истеблишмент хочет избавиться не от Путина, а от самой России? Американские СМИ, уцепившись за предложенные Мэттисом формулировки, устами своих экспертов заявили, что самое замечательное для США — это конфликт между КНР и РФ, который надо решительно раздуть. По мнению вашингтонского издания The Hill, на Дальнем Востоке, в Центральной Азии и Арктике Москву и Пекин необходимо ссорить и эта стратегия имеет все шансы на успех. Идея понятна и в чем-то перекликается с практикой отношений с Китаем, которая имела место во времена Опиумных войн в 19 веке. Вот только у Китая, да и у России — хорошая память, и развести их по-быстрому западным политическим аферистам вряд ли будет так просто.

Читайте статью Руслана Хубиева «Разделяй и властвуй: в США возрождается идея стравить Россию и Китай».