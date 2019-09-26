Новосибирск, , 14:14 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 26 сентября, ожидают делегацию из Белоруссии. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, сообщили ИА REGNUM в правительстве сибирского региона.

Завтра, 27 сентября, члены белорусской делегации во главе с заместителем председателя правления Белкоопсоюза Инессой Короткевич посетят ряд объектов в Новосибирске и встретятся с представителями местной власти. А в субботу, 28 сентября, в областной столице откроется ярмарка белорусских товаров.

Отметим, что в январе делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым побывала в Белоруссии, где встретилась с президентом Александром Лукашенко. Тогда было подписано 17 соглашений, договоров, протоколов намерений, меморандумов о сотрудничестве в различных сферах. В июле на VI форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге был подписан план мероприятий на ближайшие три года по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С 17 по 21 сентября на VII международном форуме технологического развития «Технопром-2019» побывала делегация Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии.

Напомним, что Белоруссия является одним из крупнейших партнёров Новосибирской области по внешнеторговому обороту. В 2018 году товарооборот составил более 167 млн долларов США. С 2012 по 2018 год он вырос более чем в три раза.

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