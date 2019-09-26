Куала-Лумпур, , 14:13 — REGNUM Малайзийская оппозиция призывает министра окружающей среды и изменения климата Ео Би Инь уйти в отставку, сообщает Sindonews.

Призывы оппозиции в Малайзии возникли после того как стало известно, что у компании IOI Corporation, связанной с семьей мужа Ео Би Инь, есть дочерняя плантационная компания в Индонезии Sukses Karya Sawit, подозреваемая в причастности к лесным пожарам.

«Министр заявила пять дней назад, что закон о трансграничном тумане должен быть немедленно введен в странах Юго-Восточной Азии, которые страдают от смога. При этом компания её мужа была в числе четырех корпораций, ответственных за лесные пожары», — заявила лидер молодежной малайзийско-китайской ассоциации Николь Вонг.

В связи с этим обстоятельством, оппозиция в Малайзии указывает на возникновение потенциального конфликта интересов в решении проблемы трансграничного смога в регионе и считает, что Ео Би Инь не подходит для решения этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальная полиция Индонезии задержала 185 подозреваемых, связанных с лесными пожарами в стране.

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