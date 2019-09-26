Москва, , 14:13 — REGNUM Вмешательство третьих стран во внутренние дела Венесуэлы неприемлемы, народ Боливарианской Республики должен сам решать любые проблемы страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно говорил о возможности и необходимости диалога с оппозицией для выхода политического кризиса.

«Нынешняя власть демонстрирует гибкость, однако нужна взаимность и со стороны оппозиции», — подчеркнул Песков.

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«Но главное — это то, что, конечно, любые проблемы Венесуэлы должны решаться самими венесуэльцами без какого-либо вмешательства третьих стран», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Венесуэле разразился после массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прокатившихся по крупным городам республики с 21 января 2019 года. После этого спикер парламента страны, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Стороны до сих пор пытаются договориться о достижении соглашения о пути выхода из политического кризиса в стране.

Накануне, 25 сентября, в ходе встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которая состоялась в Кремле, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента.

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