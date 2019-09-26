Брюссель, , 14:11 — REGNUM Поддержка Украины Евросоюзом проводится в соответствии с тем, как Киев исполняет условия по проведению реформ. Данное заявление 26 сентября сделал представитель Еврокомиссии в Брюсселе.

«Наша помощь основана на четких условиях по выполнению реформ. И мы очень внимательно следим за этими реформами», — рассказали журналистам принципы финансовой поддержки Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября СМИ опубликовали размеры финансовой помощи, которую в последние годы Германия выделила Украине. Всего Киеву было направлено €1,4 млрд.

Напомним, 24 сентября Трамп заявил, что США намерены прекратить финансовую поддержку Украины, пока это не станут делать другие государства.