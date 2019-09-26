Москва, 26 сентября 2019, 14:07 — REGNUM Граждане США довольны своим президентом Дональдом Трампом и не хотят его отставки, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 26 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила о начале официальных слушаний по импичменту президента США.
Читайте ранее в этом сюжете: Импичмент Трампа «уходит корнями» в 2014 год