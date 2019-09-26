Дамаск, , 14:13 — REGNUM Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими. Об этом сообщает 26 сентября телеканал «Звезда».

За маневрами наблюдали около 60 журналистов из более чем десяти стран. Обстановка на учениях была максимально приближена к боевой, происходили взрывы, звучала минометная стрельба.

«Здесь прямо на наших глазах происходит становление сирийской армии», — заявила местный корреспондент RT Вафа Шабруни.

Российские специалисты также готовят в Сирии саперов, учат военных противостоять боевикам и оказывать друг другу первую помощь. Успешные операции против террористов на севере Сирии являются результатом более чем трехлетнего сотрудничества с Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года представители российской военной полиции и сирийские военные провели совместные учения на территории провинции Эль-Кунейтра у Голанских высот.

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