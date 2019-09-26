В Китае полным ходом идёт подготовка к 70-летию со дня основания Китайской народной республики. Праздник отмечается 1 октября. В связи с этим ракетные войска Народно-освободительной армии Китая сняли проморолик. На этом видео, в том числе, есть кадры старта новейшей баллистической ракеты DF-17. Важнейшей отличительной чертой данного комплекса является наличие гиперзвукового боевого блока.

Пекин, , 14:00 — REGNUM Ранее сообщалось, что лётные испытания ракеты DF-17 имели место в 2017 году. Они прошли успешно. Коэффициент вероятного отклонения от цели оказался в пределах нескольких десятков метров. Дальность полёта ракеты составляет 1800−2500 километров. Это относит её к ракетам средней дальности. Боевая часть ракеты может быть как в ядерном, так и в обычном исполнении. Об этом пишет «Российская газета».

Следует заметить, что пока СССР-Россия и США были связаны Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 1987 года по 2 августа 2019 года, Китайская народная республика смогла создать внушительный ракетный потенциал наземного базирования. По американским данным, на 28 января 2019 года он насчитывал более двух тысяч баллистических и крылатых ракет средней и малой дальности. Характеристики 95% этих систем выходят за рамки ограничений, которые были установлены ДРСМД.