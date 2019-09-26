Киев, , 13:56 — REGNUM «Распродажа земли — это действительно новая колонизация Украины», — заявил сегодня, 26 сентября, украинский политолог Сергей Быков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что такую оценку высказывала, в частности, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и он с ней абсолютно согласен. Политолог подчеркнул, что несмотря на заявления властей, в законопроекте нет никаких предохранителей, чтобы запретить иностранцам скупать украинскую землю.

«Такие судьбоносные вопросы, как продажа земли должны решаться на референдуме. Это нам обещал и кандидат в президенты Владимир Зеленский… На кону вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Быков.

ИА REGNUM напоминает, что 25 сентября Кабинет министров Украины принял и подал в Верховную раду основной законопроект об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил журналистам, что в рамках земельной реформы в парламент будут поданы дополнительные законопроекты, ориентировочно на следующей неделе. Ранее президент Зеленский поручил правительству и Раде принять все необходимое законодательство до 1 декабря нынешнего года.