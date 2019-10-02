Похоже, что, выступая перед участниками Форума городов в Великом Новгороде, российский премьер-министр поделился главным секретом своего управления страной. О том, почему признание Дмитрия Медведева столь полно соотносится с успехами, которые демонстрирует его правительство, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Гильотина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, , 00:29 — REGNUM Слушали Медведева мэры городов и главы регионов России, так что высказывание о том, что «надо мечтать», можно считать напутствием Медведева ответственным чиновникам, которое, с его точки зрения, могло бы помочь им в труде. Но загвоздка, похоже, в том, что сам Медведев замечтался до потери связи с реальностью, не вполне понимая, какой именно страной он руководит и в каком состоянии находится экономика оной.

Чтобы далеко не ходить за примерами: в недавней беседе Медведева с мэром Москвы Сергеем Собяниным премьер выяснил для себя, что российская промышленность, оказывается, не производит сложной медтехники, и чтобы купить эту технику, столичному мэры пришлось идти на поклон к западным фирмам. Но хотя бы в этом пункте ликвидация безграмотности руководителя правительства, можно считать, состоялась. А сколько еще открытий чудных может случиться у него в связи с его управлением страной методами позитивного мышления?..

Читайте подробности в статье Евгения Цоца «О чём мечтает Медведев, управляя страной?».