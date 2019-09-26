Джидда, Саудовская Аравия, , 14:00 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом была откровенной и прямой, об этом 26 сентября сообщает Al Arabia.

Переговоры состоялись в среду, 25 сентября, в Джидде, стороны обсудили нападение на нефтеперерабатывающие заводы королевства, приведшее к значительному ущербу для отрасли.

Премьер-министр Ирака отметил позитивную роль Эр-Рияда в быстром преодолении последствий нападения.

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