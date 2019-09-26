Сеул, , 13:54 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи провел встречу с болгарским коллегой Бойко Борисовым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества в различных сферах, включая образование, сельское хозяйство, высокие технологии, туризм, культуру, машиностроение.

Известно, что это вторая встреча премьер-министров Южной Кореи и Болгарии. Первая встреча прошла в октябре в 2017 года в Софии.

В рамках встречи Ли Нак Ён выразил благодарность болгарскому премьер-министру за поддержку правительства Южной Кореи в вопросе установления мира на Корейском полуострове, а также приветствовал создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Отмечается, что по завершению встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области возобновляемых источников энергии, а также утвердили ряд проектов к 30-летию установления дипломатических отношений.