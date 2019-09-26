Киев, , 13:58 — REGNUM Резкую критику по поводу законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения на Украине высказала лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 26 сентября на пресс-конференции.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик публично обратилась к президенту Украины с призывом провести референдум, прежде чем открывать рынок земли. По словам Тимошенко, новый закон, если он будет принят, позволит иностранным гражданам и компаниям скупить 42 млн га украинской территории, что составит 72% от всей площади государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по поручению президента Владимира Зеленского подготовило законопроект, который разрешает продажу земли. После его опубликования многие политики и эксперты высказали мнение, что закон позволит скупать землю иностранцам.