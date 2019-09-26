Минск, , 13:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к обмену арестованного Киевом по обвинению в шпионаже гражданина Белоруссии Юрия Палитики на осуждённого за шпионаж украинца Павла Шаройко. Он заявил об этом 26 сентября на встрече с представителями СМИ Украины в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Также белорусский лидер рассказал, что он договаривался решить данный вопрос с бывшим украинским лидером Петром Порошенко во время его президентского срока, однако этого так и не было сделано.

«Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои», — заявил Александр Лукашенко.

Отметим, гражданин Украины Павел Шаройко был арестован с поличным в октябре 2017 года и осужден в Белоруссии за шпионаж. Он дал признание, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание — полковник.