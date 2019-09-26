Рим, , 13:42 — REGNUM Ряд высокопоставленных членов правящего итальянского «Движения 5 звезд» призывают к переходу от единоличного к коллективному управлению партией, передает Sky в четверг, 26 сентября.

В частности, с таким заявлением выступила экс-министр здравоохранения Джулия Грилло.

Лидер партии Луиджи Ди Майо в свою очередь уверен, что значительное большинство членов партии «поддерживают его».

Рейтинг «Движения 5 звезд», достигший максимума в марте 2018 года (33% на национальных выборах), за это время снизился, по данным социологов, до 15−20%.

Одной из причин падения рейтинга стало вхождение в сентябре 2019 года в коалицию с либералами, которые буквально за месяц до этого события считались основными оппонентами популистов.

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