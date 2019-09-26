Нью-Йорк, США, , 13:37 — REGNUM На полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела встречи с партнерами из Румынии, Алжира, Соломоновых островов, Гватемалы, Эстонии, Чехии, а также с председателем Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает информагентство Antara.

«Экономическое сотрудничество, проблемы женщин и ситуация на Палестине стали темой моих переговоров с этими дружественными странами», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди предложила Алжиру заключить преференциальное торговое соглашение и передала желание ряда индонезийских компаний расширить бизнес в этой стране.

На двусторонней встрече министр иностранных дел Индонезии также обсудила вклад женщин в дело мира и безопасности.

«Как соратницы, я и министр иностранных дел Румынии подчеркнули важность учета женских проблем во внешней политике и на глобальных форумах, таких как Организация Объединенных Наций», — подчеркнула Ретно Марсуди, которая стала первой женщиной-министром иностранных дел в Индонезии.

В ходе встречи с председателем Генеральной Ассамблеи ООН, послом из Нигерии, Тиджани Мухаммадом Банде глава МИД Индонезии вновь выразила поддержку государства программе ГА ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с помощником госсекретаря Соединенных Штатов, чтобы обсудить возможность визита президента Джоко Видодо в США.

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