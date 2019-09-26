Москва, , 13:36 — REGNUM Урегулирование конфликта в Донбассе возможно только на основании Минских соглашений. Эти договорённости самодостаточны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Минские соглашения — это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что это единственный документ, подписанный как самой Украиной и народными республиками Донбасса, так и сторонами — гарантами.

«Урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путём выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина, ДНР и ЛНР подписали Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно договорённостям, все стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта. Однако украинские власти системно нарушают Минские соглашения.

Напомним, военный конфликт в Донбассе, развязанный киевскими властями, продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине республики на востоке Украины — Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — провели народный референдум и объявили о независимости.

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