Официальный Минск видит Украину «единой и неделимой» и по-прежнему готов ввести свои войска в Донбасс, которые должны взять под охрану участок «украино-российской границы». Об этом 26 сентября в Минске заявил представителями украинских СМИ Александр Лукашенко, принимая их в своём «Дворце Независимости» (резиденции президента).

Солдаты армии Белоруссии Mil.ru

Минск, , 13:33 — REGNUM «Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой», — цитирует белорусского лидера ИА REX.

Лукашенко предостерёг от разыгрывания этнических карт на Украине (с «украинскими венграми» и другие), напомнив о кровавой войне в Югославии, подвергшейся бомбардировкам НАТО и разделению на «суверенные и независимые» образования. В этом контексте он напомнил о свих давних инициативах направить белорусских военных в Донбасс, что не находило поддержки ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Донецке или Луганске.

Белоруссия готова участвовать в восстановлении инфраструктуры украинского Донбасса, сообщил Лукашенко. Он также подтвердил своё ранее озвученное намерение ввести белорусских военных в Донбасс, пояснив: они должны прибыть в статусе миротворцев и взять под свой контроль участок украино-российской границы. Ранее эти инициативы не нашли понимания ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в ДНР и ЛНР.

Ранее на эту тему: Лукашенко заявил о готовности послать армию Белоруссии на Украину

Кремль уже отреагировал на очередные «миротворческие» заявления Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: «Ещё раз хочу обратиться к Минским договоренностям. В тексте Минских договоренностей и в плане действий такого пункта нет».