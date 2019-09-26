Киев, , 13:28 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не устанавливало прослушивающие устройства в кабинете главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, заявил глава ведомства Артём Сытник.

«Это не мы», — сообщил он.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова отметила, что прослушивание кабинета Трубы может навредить расследованию некоторых дел, поскольку в кабинете директора следователи обычно говорят о том, как продвигаются расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава ГБР рассказал, что в его кабинете был обнаружен аппарат для прослушивания. Труба связывает этот случай с желанием «некоторых политиков врываться ко мне в кабинет с возмущениями по поводу открытия производств, в которых они фигурируют».

Читайте также: В кабинете директора ГБР Украины обнаружено прослушивающее устройство