Киев, , 13:19 — REGNUM На рабочем уровне официальный Киев сделает всё, что должно быть сделано, чтобы избежать возможных недоразумений с Германией и Францией после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Зеленского и Трампа.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом журналистам сегодня, 26 сентября, заявил вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба.

Украинский чиновник подчеркнул, что в целом Украина чрезвычайно ценит поддержку со стороны ЕС и поддержку отдельно со стороны Германии и Франции, хотя, признал Кулеба, есть вопросы, где «наши позиции расходятся».

Он выразил мнение, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон — не новички в дипломатии и прекрасно понимают контекст происходящего. По словам Кулебы, это и есть реальная дипломатия, реальный рабочий процесс — «люди разговаривают и говорят при этом иногда одно, иногда другое».

«Вот я бы хотел, например, почитать стенограммы, как президент Макрон с президентом Путиным обсуждают Украину, и потом мы бы решали, кто на кого должен обижаться и какие кризисы должны возникать», — резюмировал украинский вице-премьер-министр.

ИА REGNUM напоминает, что после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Зеленского и Трампа оба лидера обсуждали, что США делает для Украины гораздо больше, чем делают европейские страны, и это в корне неправильно.

Позже президент Украины заявил, что «всегда был и остаётся благодарным» европейским партнёрам за поддержку, но при этом крайне критически воспринимает некоторые решения, в частности возвращение российской делегации в ПАСЕ и строительство газопровода «Северный поток — 2».