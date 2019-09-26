Курск, , 13:18 — REGNUM В Курской области появился уполномоченный представитель по правам людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Советником губернатора по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья 25 сентября была назначена мастер спорта России международного класса — рапиристка Анна Гладилина.

Анна Гладилина является серебряным призером Чемпионата мира по фехтованию на колясках на рапире и бронзовым призёром Чемпионата мира по фехтованию на шпагах 2017 года, а также серебряным призером Чемпионата России по фехтованию 2018 года. В 2019 году она завоевала две серебряных награды на Чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию в Южной Корее.