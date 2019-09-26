Москва, , 13:16 — REGNUM Правительство России выделит средства из резервного фонда Еврейской автономной области. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Выделяем около миллиарда рублей бюджету Еврейской автономной области. Эти деньги должны сбалансировать региональный бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое состоялось 25 сентября, обсуждалась ситуация проблемного входа данного региона в отопительный сезон.