Минск, , 13:30 — REGNUM Конфликт в Донбассе Украина, Россия и Белоруссия должны урегулировать своими силами. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 26 сентября на пресс-конференции в Минске, передает БЕЛТА.

Глава государства критически отозвался о «формуле Штайнмайера» и призвал Киев обращаться к тем странам, которые заинтересованы в установлении мира на Донбассе.

«Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом», — заявил Александр Лукашенко.

Он также отметил, что необходимо сделать любые шаги для прекращения войны и возвращения территории Донбасса к Украине.

Напомним, «формулой Штайнмайера» называется комплекс шагов по урегулированию гражданского конфликта на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Донбассе начался после антиконституционного переворота в Киеве. Весной 2014 года на востоке Украины после проведения референдума среди местных жителей Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о независимости. В ответ на это Киев направил в регион подразделения ВСУ и нацбатальоны. Население Донбасса организовало вооруженное сопротивление.