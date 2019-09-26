Москва, , 13:12 — REGNUM В тексте Минских соглашений введение в Донбасс миротворческого контингента не предусмотрено, соответствующее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего о готовности направить на юго-восток Украины белорусских миротворцев, — это новое предложение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подробнее: Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев

Официальный представитель кремля подчеркнул, что этот вопрос должны оценивать сами участники конфликта в Донбассе — это Украина, а также ДНР и ЛНР.

«Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, республики Донбасса, — уточнил Песков. — Пока мы не знаем их отношения».

Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что Минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования на Украине.

Читайте также: Зеленский объяснил, почему опасается введения миротворцев в Донбасс

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью украинским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев и закрыть 400 км российско-украинской границы, которая в настоящее время не контролируется Киевом. Белорусский лидер отметил, что это произойдёт в том случае, если будет согласие двух сторон, подчеркнув при этом, что для него ввязываться в этот конфликт — «это большая проблема».

Напомним, военный конфликт в Донбассе, развязанный киевскими властями, продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине республики на востоке Украины — Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — провели народный референдум и объявили о независимости.

В 2015 году Украина, ДНР и ЛНР подписали Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно договоренностям, все стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта. Однако украинские власти системно нарушают Минские соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: «Я буду доволен, если миротворцы будут на границе Украины и РФ»