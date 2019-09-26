Берлин, , 13:05 — REGNUM Политик из германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц в беседе с газетой Augsburger Allgemeine заявил, что не желал бы своей дочери участи шведской экоактивистки Греты Тунберг.

«Честно говоря, мою дочь я бы туда не отправил. С одной стороны, эта девочка достойна восхищения. Но с другой, она же больна», — сказал Мерц.

По его словам, он испытывает противоречивое чувство и задается вопросом, что же родители Тунберг делают со своим ребенком. В конце концов, чувство беспокойства за нее преобладает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выступление Греты Тунберг перед Организацией Объединенных Наций раскритиковала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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