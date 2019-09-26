Триполи, , 13:07 — REGNUM Командующий вооруженными силами Ливии генерал Халифа Хафтар заявил, что открыт к диалогу, об этом 26 сентября сообщает Al Arabia.

«Когда уже все сказано и сделано, появляется необходимость диалога, поэтому нам нужно сесть за стол переговоров», — говорится в заявлении Хафтара, опубликованного в преддверии встречи по Ливии на саммите Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда страны-члены НАТО вторглись в страну, что привело к жестокому убийству ее лидера Муаммара Каддафи.

В настоящее время государство расколото на ряд независимых анклавов, находящихся друг с другом в состоянии конфликта.

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