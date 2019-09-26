Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Минюст Грузии «предпримет все усилия», чтобы Россия выполнила решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсаций депортированным из России в 2006 году гражданам Грузии, об этом заявил в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд» заместитель главы ведомства Гоча Лордкипанидзе.

Как пояснил Лордкипанидзе, Грузия запросила Совет Европы провести мониторинг по данному вопросу после того, как Россия нарушила трехмесячный срок истек исполнения решения ЕСПЧ. По словам представителя министерства юстиции, грузинская сторона работает над тем, чтобы решение комитета министров Совета Европы было основано на принципе безусловного обязательства для России выплатить компенсации. «Мы имеем полную поддержку», — заверил Лордкипанидзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Страсбургский суд 31 января обязал Россию выплатить компенсации — от 2 до 15 тыс. евро — 1,5 тыс. гражданам Грузии. Грузинская сторона требовала взыскать с России более 70 млн евро компенсаций по данному делу, но суд снизил сумму компенсации в семь раз. Иск был подан Грузией еще в 2007 году. По заявлению официального Тбилиси, Москва якобы нарушала права проживавшего в России грузинского населения после того, как грузинские власти задержали четверых российских военнослужащих в Тбилиси в сентябре 2006 года. Грузинские власти обвинили задержанных в шпионаже.

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