Рига, , 12:58 — REGNUM

В парламент Латвии сегодня, 26 сентября, переданы поправки к закону, который обязывает самоуправления страны обеспечить преподавание в дошкольных учреждениях исключительно на латышском языке, сообщает портал TVNET.

Самоуправлениям будет велено определить порядок финансирования детских садов таким образом, чтобы каждый ребёнок имел возможность получения дошкольного образования на госязыке. Как отмечает латвийское новостное агентство LETA, закон сформулирован таким образом, чтобы в детских садах в местах компактного проживания русскоязычного нацменьшинства, даже если детский сад посещает только один этнический латыш, преподавание должно осуществляться только на латышском языке.

Как пишет латвийский портал Delfi, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Эйжения Алдермане обратила внимание на нехватку персонала в детских садах, что осложнит быструю ликвидацию всех русскоязычных дошкольных учреждений. Однако инициатор ликвидации, глава партии национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Райвис Дзинтарс назвал это решение историческим и добавил, что возглавляемая им партия будет и дальше делать все возможное, чтобы переход произошел как можно быстрее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии решено полностью упразднить образование на русском языке. На госязык будут переведены учреждения дошкольного, школьного и высшего образования. Учебные учреждения, преподающие на иных языках продолжат свою работу.