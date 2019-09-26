Москва, , 13:06 — REGNUM Российский Центризбирком намерен подготовить поправки к процедуре сбора подписей кандидатами на выборах. Процесс должен стать более простым и современным, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова 26 сентября РИА Новости.

По её словам, механизм сбора подписей необходим, но требует обновления. Его можно «осовременить», собирая около половины подписей через портал госуслуг. Остальной сбор можно вести традиционно, на подписных листах, однако нужны равные условия для сбора, и люди должны понимать, что подписывают и какие данные оставляют о себе.

«Именно процедура сбора подписей дает политику, который имеет действительно серьезные намерения, использовать ее как момент общения с избирателями», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Памфилова, говоря о регистрации кандидатов в Мосгордуму, назвала процедуру устаревшей и заявила, что «общество не собирается прощать» за это.

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