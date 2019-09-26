Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM Первый заместитель председателя правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») Бауыржан Байбек раскритиковал низкое качество работ членов партии с гражданами, сообщает 26 сентября издание Tengrinews.kz.

Вопрос партийной дисциплины рассматривался на заседании комитета партийного контроля в Нур-Султане. Во время совещания были названы имена членов партии, которые не приходят на свой же прием граждан.

«Неявка — это серьезный повод для рассмотрения партийной ответственности, вплоть до исключения из партии», — сказал Байбек. Он также призвал не допускать формального подхода к работе с людьми.

Напомним, в сентябре председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев назначил руководителем комитета партийного контроля Павла Казанцева.

Читайте также: В правящей партии Казахстана призвали отвечать на критику