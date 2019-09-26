Курск, , 12:55 — REGNUM Председателем комитета здравоохранения Курской области с 25 сентября назначена Елена Палферова. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Старовойт.

Елена Палферова начинала карьеру в Воронеже. С 2002 по 2005 год она занимала должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в МУЗ «Бутурлиновская ЦРБ», 2005−2012 годах — заместителя главного врача по медицинской части государственных медицинских учреждений Москвы. С 2012 по 2016 год работала заведующей филиалом №2 ГБУЗ «ГП №66 ДЗМ» города Москвы, с 2016 по 2018 год — главным врачом ГБУЗ «ГП №66 ДЗ г. Москвы». В 2019 году Палфёрова была назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения Тверской области.

Прошлый председатель комитета Владимир Анцупов ушёл с поста после избрания Романа Старовойта губернатором. Контракт с Анцуповым был подписан на время работы временно исполняющего обязанности губернатора, однако после выборов контракт не был продлён.