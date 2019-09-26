Владикавказ, , 12:51 — REGNUM В Северной Осетии назначен заместителем председателя правительства республики Игорь Касабиев. Указ об этом подписал глава региона Вячеслав Битаров. Сегодня, 26 сентября, новый вице-премьер представлен руководителям ведомств, которые он будет курировать, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Напомним, у премьер-министра Северной Осетии Таймураза Тускаева до назначения Касабиева было семь заместителей. Он сменил на посту вице-премьера Русланбека Икаева, который был избран на днях мэром города Владикавказ.

О Игоре Касабиеве известно, что ему 52 года. Он уроженец Владикавказа. Окончил исторический факультет госуниверситета и магистратуру по специальности «торговое дело». Несколько лет работал заместителем начальника Владикавказской автомобильной школы «РОСТО» и генеральным директором АО «Аланияэлектросеть». Касабиев — депутат парламента РСО-Алания третьего, пятого и шестого созывов.